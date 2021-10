Palmeiras, de Abel Ferreira, regressa às vitórias no Brasileirão após quase um mês

O Palmeiras, que não vencia no Brasileirão há cinco jogos, triunfou diante do Internacional (1-0).

O Palmeiras venceu este domingo o Internacional, por 1 -0, no Allianz Parque, em São Paulo. O êxito no campeonato brasileiro encerrou a sequência de sete jogos sem vitórias da equipa do treinador português Abel Ferreira (cinco delas para o Brasileirão e duas para a Libertadores). O Verdão não vencia desde 19 de setembro, quando triunfou com a Chapecoense.

O golo da vitória palmeirense foi marcado por Raphael Veiga, de penálti, no minuto 53. Com este resultado, o Palmeiras subiu para 43 pontos e saltou para o quarto posto. O Inter, com 39, é sétimo.

O Palmeiras volta a jogar na próxima quarta-feira, quando irá visitar o Ceará, no Castelão, em jogo atrasado da 19ª jornada do campeonato. Um dia depois, o Inter recebe o RB Bragantino, no Beira-Rio, também em partida da mesma jornada.