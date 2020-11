Palmeiras de Abel Ferreira qualifica-se para as meias-finais da Taça do Brasil

Abel sorri com a vitória do Palmeiras

Redação com Lusa

Equipa orientada pelo português é um dos quatro semi-finalistas da Copa.

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, apurou-se, na quarta-feira, para as meias-finais da Taça do Brasil, ao empatar com o Ceará 2-2, depois de na primeira mão ter vencido 3-0 em casa.

A equipa de Abel Ferreira voltou a impor-se na primeira parte, com dois golos de Raphael Veiga, aos 28 e 45+5 minutos, que deixaram a eliminatória definitivamente resolvida para o Palmeiras, que tirou o pé do acelerador depois do intervalo.

Quem aproveitou para restabelecer o empate na segunda parte foi o Ceará, com golos do extremo Vinicius, aos 57 minutos, e do central Tiago Pagnussat, aos 62.

O Palmeiras juntou-se a Grémio, América Mineiro e São Paulo nas "meias". O Flamengo foi derrotado pelos paulistas e ficou pelo caminho.