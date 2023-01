Palmeiras, de Abel Ferreira, prolonga o contrato do patrão da defesa

Gustavo Gómez tinha contrato até ao fim de 2024 e assinou por mais dois anos.

O Palmeiras anunciou, esta segunda-feira, que renovou contrato com Gustavo Gómez por mais duas temporadas, até 2026.

O defesa-central, de 29 anos, é o capitão e o xerife da defesa do Verdão. Está também na história do clube paulista, sendo o estrangeiro (é paraguaio) com mais títulos (oito) no Palmeiras e com mais vitórias (132), o terceiro com mais jogos (217) e o 11.º com mais golos (28).

"Estou muito feliz por esse reconhecimento. Acho que estamos a fazer um bom trabalho. Também é graças ao trabalho dos meus companheiros, de toda a gente que me ajuda a estar bem, fazer bem o meu trabalho e ajudar o Palmeiras a tentar conquistar coisas. O meu pensamento é: 'o meu futuro está aqui, a minha família é muito feliz aqui'. Agradeço à direção, à equipa técnica, a toda a gente que me ajudou para ficar mais tempo aqui e tentar ganhar mais títulos", referiu aos meios oficiais do Verdão.

Gustavo Gómez chegou ao Palmeiras em 2018.