Palmeiras, de Abel Ferreira, pode ser campeão brasileiro na próxima jornada

Se o Palmeiras vencer o Athletico Paranaense e o Internacional e o Corinthians escorregarem, Abel Ferreira e a sua equipa técnica festejam o título.

O título está cada vez mais perto para o Palmeiras. Com a escorregadela do Internacional diante do Coritiba, neste domingo, o Verdão ficou com possibilidades de festejar ja na próxima jornada. Não é fácil, mas as contas são simples de se fazer.

Se a equipa comandada pelo treinador português Abel Ferreira bater o Athletico Paranaense na madrugada de quarta-feira e o Internacional e o Corinthians, de Vítor Pereira, tropeçarem contra Ceará e Fluminense, respetivamente, na madrugada de quinta, o "porco" é campeão à 34.ª jornada.

Com cinco jogos por disputar e dez pontos de vantagem sobre o segundo classificado, será uma questão de tempo até o Palmeiras levantar o troféu.