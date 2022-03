Palmeiras, de Abel Ferreira, perde o primeiro "round" da final do Paulistão

Redação com Lusa

O Palmeiras, comandado pelo treinador português Abel Ferreira, perdeu na quarta-feira por 3-1 no reduto do São Paulo, em encontro da primeira mão da final do campeonato paulista.

No Estádio Morumbi, em São Paulo, os locais chegaram a mesmo a estar a vencer por três golos, apontados pelo argentino Jonathan Caleri, aos 45+6 minutos, de grande penalidade, e aos 81, e pelo médio Pablo Maia, aos 65.

A cinco minutos do final, Raphael Veiga conseguiu marcar para os bicampeões sul-americanos em título, que foram dominados pela formação liderada por Rogerio Ceni.

Mesmo com o golo conseguiu sobre o final, o Palmeiras vai para a segunda mão, marcada para domingo, no Allianz Parque, em São Paulo, com dois tentos de desvantagem.