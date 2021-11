Palmeiras, de Abel Ferreira, perde em Fortaleza e sofre terceira derrota seguida

Com esta derrota, o Palmeiras segue em terceiro lugar no Brasileirão, com 58 pontos

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, perdeu no sábado em Fortaleza, perante a equipa local, por 1-0, em jogo da 34º jornada do campeonato brasileiro, somando a terceira derrota consecutiva na prova.

O golo que valeu a vitória da equipa do Fortaleza foi marcado pelo avançado Robson dos Santos, aos 39 minutos, num jogo em que o Palmeiras dominou do princípio ao fim, como o atesta a percentagem final de posse de bola - 67% contra 33% do seu adversário.

Esta é a terceira derrota consecutiva do Palmeiras no Brasileirão, depois de ter perdido nas duas jornadas anteriores frente ao Fluminense (2-1) e ao São Paulo (0-2), motivando contestação por parte dos adeptos do Palmeiras, mas Abel Ferreira alegou que tem um plano para a final da Taça Libertadores, do qual, garantiu, não irá abdicar, venham as pressões de onde vierem.

O técnico luso tem-se queixado do calendário sobrecarregado do futebol brasileiro e tem feito uma gestão dos seus jogadores, com poupanças em alguns dos mais influentes, por forma a que estejam na melhor condição física possível dentro de uma semana, no dia 27 de novembro, em Montevideu, capital do Uruguai, palco da final da Taça Libertadores, na qual o Palmeiras, detentor do troféu sob o comando de Abel Ferreira, vai defrontar o Flamengo.

Com esta derrota, o Palmeiras segue em terceiro lugar no Brasileirão, com 58 pontos, numa tabela liderada pelo Atlético Mineiro, que hoje venceu na receção ao Juventude, por 2-0, com 74 (33 jogos), seguido do Flamengo, segundo, com 63 (32), e do Fortaleza, com 52.

A equipa de Abel Ferreira vai defrontar o líder Atlético Mineiro, na quarta-feira, para o campeonato, três dias antes da final da Taça Libertadores.