Palmeiras, de Abel Ferreira, perde e fica mais distante do sonho do título

Palmeiras sofreu reviravolta contra o América Mineiro.

A 14 jornadas do fim do campeonato brasileiro, o sonho do título está cada vez mais distante para o Palmeiras. A equipa do treinador português Abel Ferreira foi derrotada na noite de quarta-feira pelo América Mineiro (2-1). O Verdão chegou a estar na frente do marcador, mas sofreu a reviravolta no final do jogo.

O jogo, válido pela 24.ª jornada do Brasileirão, contou com o regresso dos adeptos do Coelho ao Estádio Independência. O Palmeiras abriu o marcador por Rony, ao 29 minutos. O empate do América veio através de Patric, aos 73, e a reviravolta com Ademir, aos 90+3', numa grande penalidade contestada por Abel.

Com o revés, o Verdão caiu do segundo para o terceiro posto no campeonato canarinho e viu a diferença para o líder, o Atlético Mineiro, aumentar para 11 pontos. A equipa paulista volta a jogar no próximo domingo, na receção ao RB Bragantino. O América, com 30 pontos, é o 10.º, e visita o Juventude na próxima jornada, no sábado.