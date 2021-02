Palmeiras de Abel Ferreira empata com o último já a pensar no Mundial de Clubes

No domingo, o "verdão" estreia-se no Mundial de Clubes, em Doha, contra o vencedor do jogo entre Tigres (México) e Ulsan (Coreia do Sul), marcado para quinta-feira.

O Palmeiras, a meio caminho entre a conquista da Taça Libertadores e a estreia no Mundial de clubes, já no próximo domingo, empatou esta terça-feira com o Botafogo, no regresso ao Brasileirão.

A equipa treinada por Abel Ferreira já desistiu de lutar pela classificação do campeonato brasileiro, em que segue em quinto igualado com o Fluminense, à 33.ª jornada, pelo que não foi de estranhar o empate 1-1 com o último da prova.

No domingo, o "verdão" estreia-se no Mundial de Clubes, em Doha, contra o vencedor do jogo entre Tigres (México) e Ulsan (Coreia do Sul), marcado para quinta-feira.

Esta terça-feira, no Allianz Parque de São Paulo, marcou primeiro o Palmeiras, por intermédio de Emerson Santos, aos 16 minutos. Rafael Navarro, à passagem da hora de jogo, restabeleceu a igualdade para os visitantes e fixou o resultado.