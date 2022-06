Palmeiras de Abel dificulta entrada de substituto de Álvarez no River

Miguel Borja atua no Junior Barranquilla, mas clube do técnico português detém 50% do passe

Com a saída de Julián Álvarez, o River Plate encontrou em Miguel Borja o substituto ideal para o futuro jogador do Manchester City. Metade do passe do avançado ainda pertence ao Palmeiras, que está a dificultar o negócio.

O clube de Buenos Aires queria pagar cinco milhões pelo atleta, mas apenas garantindo 50% do passe. O Palmeiras, que é parte diretamente interessada, espera que o River suba a parada por um avançado que, no início deste ano, saiu para o Junior Barranquilla por três milhões.

Miguel Borja, internacional colombiano de 29 anos, esteve ligado ao Palmeiras de 2017 a 2022, tendo saído, nesse período, para vários empréstimos, incluindo para o Junior Barranquilla, mas também para o Grémio.