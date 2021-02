Palmeiras da consola para a realidade: "Todos começaram a jogar com o Bayern..."

Danilo foi um dos obreiros da jogada do triunfo do Palmeiras na Taça Libertadores. Jovem defesa relembra o momento e assume realização pessoal caso defronte o líder da Bundesliga no Mundial de clubes

A conquista da Taça Libertadores pelo Palmeiras continua a suscitar interesse no Brasil. Em entrevista ao GloboEsporte, o defesa Danilo, que passou a bola a Rony, autor do cruzamento para a decisiva cabeçada de Breno, recordou as emoções e o impacto ao ver as malhas da baliza do Maracanã balançarem.

"Quando vi a bola na rede, não acreditei. Caí no chão, a lágrima começou a vir sozinha. Não estava a conseguir aguentar a emoção. [Fiquei] muito feliz, só à espera que o juiz terminasse o jogo. Não há como controlar. Nem os mais velhos conseguiram controlar. Quando foi o golo, ninguém sabia para onde ia, se ajoelhava, se ia para torcida... É um dia que vai estar marcado na minha vida, nos meus pensamentos", referiu Danilo.

O defesa brasileiro, que começou a época na equipa sub-20 do Verdão e terminou a competição sul-americana como titular no conjunto de Abel Pereira, salientou, entre elogios, o contributo do técnico português para o sucesso individual e coletivo.

"O Abel e a equipa técnica dele ajudaram-me bastante, é um treinador europeu, tudo muda: o estilo de jogo, o pensamento, o modo de falar. Não ajudou só a mim. Ele tem um coração grande, é humilde, protege a gente na Imprensa, aproxima-se de ti no treino quando estás errado. Só lhe posso dar os parabéns", afirmou Danilo.

A jovem promessa do Palmeiras, de apenas 19 anos, confidenciou ao GloboEsporte, tamanha a conquista alcançada no mítico Estádio Maracanã, ao erguer o troféu mais desejado na América do Sul, que o vai eternizar, além do imaginário, na própria pele.

"Agora com a taça da Libertadores na mão, vou fazer [a tatuagem]. Ainda estou a pensar [na zona do corpo], mas a tatuagem vai surgir", garantiu Danilo ao meio de Imprensa brasileiro.

Além do que resta do Brasileirão, o defesa do Palmeiras prepara-se para disputar a próxima edição do Campeonato do Mundo de clubes, no Catar. Caso passe às meias-finais, Danilo poderá enfrentar as estrelas do Bayern Munique, até agora apenas adversário... virtual.

"Jogar contra o Bayern vai ser a realização de mais um sonho. Desde que ganhou a Champions League (em 2019/20), todos começaram a jogar com o Bayern [na consola]. Estar perto de Lewandowski, Kimmich, Alaba... Mas para isso ainda temos uma semifinal pela frente", assumiu Danilo.