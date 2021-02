"Palmeiras correria o risco de sofrer uma derrota pesada e seria alvo de chacota"

Abel Ferreira conversa com jogadores do Palmeiras no Catar

Rivaldo, antigo futebolista da seleção do Brasil e também do Palmeiras, acredita que o Verdão não está preparado para defrontar uma equipa como o Bayern, sendo que, por essa razão, talvez tenha sido melhor que o clube paulista não tenha passado à final do Mundial de Clubes.

O Palmeiras perdeu nas meias-finais do Mundial de Clubes com o Tigres e falhou a oportunidade de defrontar o Bayern no jogo das grandes decisões. Mas nem tudo é mau, na opinião de Rivaldo. O antigo futebolista diz que o Verdão correria o risco de sofrer uma derrota pesada contra os bávaros e, por isso, "talvez tenha sido melhor perder" contra os mexicanos.

A antiga figura figura da seleção brasileira, que também jogou no Palmeiras, diz que o clube orientado por Abel Ferreira não está a conseguir jogar a um nível mais alto, o que seria necessário para se bater de frente com o campeão alemão.

"Era preciso que a equipa do Abel Ferreira mudasse a postura dentro de campo no jogo com o Tigres, mas isso não aconteceu. E talvez tenha sido melhor perder já nas meias-finais, porque se a equipa não está a conseguir subir os níveis exibicionais, correria o risco de sofrer uma derrota pesada contra o Bayern na final e acabaria a ser alvo de chacota dos rivais", referiu Rivaldo em entrevista ao portal "BetFair.net".

O ex-craque do Barcelona considerou ainda que falta um avançado que faça a diferença no ataque do Palmeiras. "Já se fala em possíveis reforços para o Palmeiras e eu considero que a maior necessidade no momento é contratar um jogador que possa trazer algo de imprevisível no ataque e que possa desequilibrar. A equipa parece unida e bem entrosada, mas sinto que um jogador capaz de confundir os adversários daria aquilo de que precisam no momento", afiançou.

O Palmeiras joga nesta quinta-feira, às 15h00 portuguesas, contra o Al Ahly, do Egito, para disputar o terceiro lugar do Mundial de Clubes.