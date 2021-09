Palmeiras contra Palmeiras? Duas partes, equipamentos oficiais e árbitro...

Treinador português promoveu um dia de disputa interna com duas equipas do Palmeiras com uniformes oficiais.

Duas partes de 45 minutos, equipamentos oficiais, árbitro... Até parecia dia de jogo do Palmeiras contra algum adversário. Mas não. O treinador português Abel Ferreira inovou este sábado e promoveu um jogo-treino entre duas equipas do Palmeiras em pleno Allianz Parque.

O Palmeiras teve em campo duas equipas, uma com o tradicional equipamento verde e outra com o branco.

A equipa verde começou com Jailson; Mayke, Felipe Melo, Luan e Victor Luís (Marcos Rocha); Gabriel Menino, Zé Rafael (Danilo) e Gustavo Scarpa; Gabriel Veron, Willian e Luiz Adriano. Já a de branco jogou com: Mateus Oliveira; Breno Lopes, Danilo Barbosa (Michel), Kuscevic e Renan; Matheus Fernandes, Patrick de Paula e Dudu (Raphael Veiga); Rony, Wesley e Deyverson.

De acordo com o site oficial do Palmeiras, a ideia da equipa técnica foi a de simular ao máximo a intensidade, concentração e outros aspetos que envolvem uma partida oficial. A partida terminou em vitória da equipa branca por 4-2 - Deyverson, Patrick de Paula (de falta), Kuscevic e Rony marcaram os golos da equipa vitoriosa, enquanto Gustavo Scarpa e Luiz Adriano descontaram para os verdes.

"Foi um treino gostoso, com intensidade, como se fosse um jogo mesmo. Desfrutei um pouco dessa braçadeira hoje, primeira vez como capitão. Sabemos que é entre nós mesmos, mas todos deram seu máximo, dedicaram-se, e quem ganhou foi o Palmeiras, independentemente de branco ou verde. Agora vamos descansar e semana que vem trabalharmos mais forte ainda", disse o avançado Deyverson.

O Verdão só volta a atuar no dia 12, contra o Flamengo, no Brasileirão, em jogo a contar pela 20ª jornada - o clube é vice-líder do torneio nacional, com 35 pontos, quatro a menos que o Atlético Mineiro.