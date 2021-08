Palmeiras contesta expulsa de Abel Ferreira: "Não foi possível identificar o que foi dito"

Palmeiras perdeu com o Atlético Mineiro e ainda vou Abel Ferreira, o adjunto João Martins e médio Patrick de Paula serem expulsos

O Palmeiras apresentou esta segunda-feira uma reclamação junto da Comissão de Arbitragem da CBF. Em causa, as expulsões do jogador Patrick de Paula, do treinador Abel Ferreira e do adjunto João Martins, na derrora com o Atlético Mineiro.

No entender do clube de São Paulo, o técnico português foi expulso por indicação de um árbitro-assistente, mas o árbitro escreveu no relatório que não foi possível perceber as palavras de Abel Ferreira depois de "ter protestado reiteradamente e acintosamente, com gestos e palavras (que não foi possível identificar o que foi dito), contra a decisão da arbitragem" no momento da expulsão. O adjunto João Martins também recebeu o vermelho, mas por ter reclamado no final do primeiro tempo.