Palmeiras conquista o Paulistão: "É para calar a boca de muitas pessoas"

O Palmeiras conquistou o 25º Paulistão do seu historial

Depois da derrota na primeira mão, por 2-1, em casa do Água Santa, a vitória caseira deste domingo, por 4-0, permitiu ao Palmeiras conquistar o 25º título estadual do seu historial, sendo este o terceiro Paulistão consecutivo para a equipa treinada por Abel Ferreira.

No final da partida, o médio Raphael Veiga referiu que o título paulista é também uma resposta aos críticos. "Ganhar, ser campeão, estou muito feliz! É só mais uma vez para as pessoas que desconfiam de nós. É para calar a boca de muitas pessoas que, por um jogo, acha que está tudo errado", disse no final do jogo.

"A nossa equipa é, acima de tudo, um grupo que se conhece bem, que sabe o que pode fazer. Somos humildes para reconhecer quando estivemos bem no primeiro jogo. Muitas coisas aconteceram, só quem está lá dentro sabe", finalizou.