Palmeiras atropela Grémio e fica à espera do Botafogo

O campeão Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, é líder à condição no campeonato brasileiro, depois de golear em casa o Grémio (4-1) e à espera da entrada em campo hoje do Botafogo.

A equipa paulista venceu sem contestação o Grémio, num jogo resolvido na segunda metade e depois de um empate a 1-1 ao intervalo, após golos de Raphael Veiga (23 minutos) para os da casa e Bitello (45+2) para os visitantes.

Na segunda parte, o Verdão sentenciou o encontro, com mais um golo de Raphael Veiga (57, de grande penalidade) e golos de Mayke (69) e Luan (73), numa vitória que deixa o Palmeiras com 13 pontos, mais um do que o Botafogo, de Luís Castro.

"No intervalo não disse nada além aos jogadores, mas que mantivessem a calma e a intensidade e continuassem naquele ritmo porque seguramente iríamos criar oportunidades. Era continuar a dar o nosso melhor. Tivemos na segunda parte eficácia melhor", analisou o treinador português.

A quinta jornada completa-se com os jogos entre Coritiba e Vasco da Gama e entre Botafogo e Corinthians, com a equipa de Luís Castro a procurar, em casa, a quinta vitória em igual número de jogos e o regresso à liderança do Brasileirão.