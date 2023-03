Palmeiras apurado para as meias-finais do campeonato paulista

Verdão bateu o São Bernardo por 1-0, este sábado. Rony marcou o golo.

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, está apurado para as meias-finais do campeonato paulista, depois de vencer na receção ao São Bernardo, por 1-0, este sábado. Rony, aos 42 minutos, marcou o único golo do encontro.

O ex-Sporting e Portimonense Bruno Tabata foi titular pelo Verdão e saiu aos 76 minutos.

Os quartos de final do Paulistão prosseguem no domingo com o Corinthians-Ituano e o Red Bull Bragantino-Botafogo Futebol Clube [diferente do Botafogo de Futebol e Regatas, do Rio de Janeiro, treinado por Luís Castro]. Na segunda-feira joga-se o São Paulo-Água Santa.