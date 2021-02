Palmeiras acaba com sonho do São Paulo: luta a dois pelo título brasileiro

Rony marcou o golo do Palmeiras

Redação com Lusa

Flamengo e Internacional medem forças domingo, no Maracanã.

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, empatou 1-1 na visita ao São Paulo, em jogo em atraso da 34.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol.

Um golo de Rony nos descontos evitou nova derrota do campeão da Taça Libertadores, apenas dois dias depois de ter perdido diante do modesto Coritiba.

Luciano, de grande penalidade, aos 75 minutos, adiantou o São Paulo, que, contudo, não conseguiu aguentar a vantagem no clássico, permitindo o empate aos 90+3 e hipotecando o sonho de ser campeão do Brasileirão.

Com apenas uma vitória nos últimos sete jogos, o Palmeiras ocupa o sexto lugar, com 57 pontos, a cinco do top 4, que dá acesso direto à fase de grupos da Taça Libertadores, na qual o verdão tem entrada assegurada por ter vencido a última edição.

O São Paulo é terceiro, com 63 pontos, a seis do líder Internacional, que este domingo enfrenta o vice-líder Flamengo, que tem 68. Faltam duas jornadas para o fim do campeonato.