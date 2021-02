Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

A ideia de utilizar os símbolos do clube brasileiro no emblema dos bracarenses foi de um emigrante português, durante um jogo de cartas. Agora, há outro Palmeiras a vibrar com Abel Ferreira

Quem diria que a cerca de oito quilómetros de Braga, num desvio na Estrada Nacional 205, existe um clube, cujo emblema é inspirado no Palmeiras de São Paulo. Sim, o clube que apostou em Abel Ferreira, venceu a Taça dos Libertadores e este domingo discute as meias-finais do Mundial de Clubes.