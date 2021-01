Palestra de Zidane surpreendeu plantel: nem dois minutos e discurso calmo

Jornal "Marca" revela o que o treinador merengue terá dito no treino da manhã desta quinta-feira, após a eliminação do Real Madrid da Taça do Rei pelas mãos do Alcoyano, do terceiro escalão do futebol espanhol

O Real Madrid foi ontem, quarta-feira, surpreendentemente eliminado da Taça do Rei pelo Alcoyano, do terceiro escalão do futebol espanhol. Na conferência de Imprensa que se seguiu, Zinedine Zidane, treinador do emblema merengue, mostrou-se bastante calmo e aparentemente conformado com a derrota, algo que parece ter tido continuação no treino da manhã desta quinta-feira.

Ao contrário do que seria de esperar, de acordo com o jornal "Marca", o técnico não terá proferido palavras mais duras, o que surpreendeu o plantel.

"Todos podemos dar um pouco mais", terá dito o francês, que terá ainda apelado "à unidade da equipa" e encorajado os jogadores a sair da má fase que atravessam.

Ainda segundo a edição online do diário desportivo espanhol, "a química com Zidane já não é a mesma de antigamente", por parte dos jogadores, que esperavam um discurso mais duro, mesmo reconhecendo que o treinador não tem, habitualmente, "mão pesada".

Após a eliminação da Taça do Rei e vivendo o Real Madrid uma fase menos boa, em Espanha garantem esta quinta-feira que Zinedine Zidane terá o futuro em risco nos merengues, apontando-se na Argentina um possível sucessor.