Palavras fortes em Espanha: "Em 2014 roubaram-nos um campeonato"

Jordi Alba recorda um jogo com o Atlético, decisivo nas contas do título.

A época de 2013/14 ainda está atravessada para Jordi Alba. O experiente lateral espanhol do Barcelona recordou, no progama Viajando con Chester, da estação televisiva espanhola Cuatro, o jogo de Camp Nou com o Atlético, que se sagrou campeão nessa temporada.

"Em 2014 roubaram-nos um campeonato. Se ganhássemos ao Atlético, ganharíamos a La Liga no último jogo. Estava 1-1 e o Atlético de Madrid ganharia com empate ou vitória. A nós só nos interessava a vitória. Houve uma jogada que eles centraram da direita, acho que a bola bate num jogador do Atlético e não havia fora de jogo. O Leo Messi marcou e o nosso golo foi anulado. Tiraram-nos o campeonato", atirou, apontando assim o dedo à atuação do árbitro Mateu Lahoz.

Alba, internacional espanhol, abordou ainda o caso Negreira, recusando que o Barcelona tenha sido beneficiado pelas arbitragens. "Nunca vi nada de estranho em campo. Podes gostar mais ou menos de árbitro, mas nunca vi nada disso em campo. Quando as pessoas falam mal do Barcelona, ​​fico indignado e não acredito. Nunca notei favoritismo ou qualquer coisa estranha. Há muitas coisas que foram ditas que não são verdadeiras", assegurou.