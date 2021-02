Palavras de Todibo com impacto em Espanha: "É normal que tenha escolhido Piqué"

Central francês foi apresentado oficialmente como jogador do Nice.

Numa ordem de acontecimentos poucas vezes vista, Jean-Clair Todibo foi apresentado à comunicação social francesa como jogador do Nice já depois de se estrear pelo clube da Ligue 1.

O defesa de 21 anos, que deixou o Benfica após meia época de empréstimo, reconheceu ter passado por dificuldades no emblema encarnado e, agora, tenta vingar no regresso ao país natal, desta feita com as cores do Nice.

Todibo também já passou por Toulouse, Barcelona - com quem ainda tem contrato - e Schalke 04 e, em conferência de imprensa, sublinhou a importância da passagem pelo colosso espanhol. As palavras tiveram grande impacto no país vizinho.

"O Barcelona continua a ser uma experiência muito importante para mim. Aprendi muito com grandes jogadores, como Piqué, Umititi ou Lenglet. Creio que ganhei experiência no Barça, foi bom, descobri como é o mundo do futebol ao mais alto nível. Se não triunfei no Barça é que porque tinha grandes jogadores à minha frente. O treinador, Ernesto Valverde, estava sob muita pressão. Os adeptos não estavam contentes, é normal que tenha escolhido Piqué, um central mais experiente, em vez de um jovem de 19 anos que tinha acabado de chegar", asseverou Todibo, referindo-se a si mesmo.

Pelo Benfica, o central gaulês realizou apenas dois jogos: um na Taça de Portugal e outro na Taça da Liga.