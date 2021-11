"Palavras de Giroud sobre o regresso de Benzema à seleção? Ele sabe disso..."

Declarações do selecionador francês em conferência de Imprensa.

Em conferência de Imprensa da seleção francesa, o selecionador Didier Deschamps respondeu a várias perguntas dos meios de comunicação social daquele país. Entre os muitos temas, o treinador falou sobre Karim Benzema, candidato à Bola de Ouro, que será entregue a 29 de novembro em Paris.

"A Bola de Ouro é um prémio individual muito importante e prestigioso. Karim [Benzema] é neste momento um dos candidatos e é mesmo um candidato muito sério a ganhá-lo, obviamente. Não digo isto porque sou treinador dele e ele é francês, tudo o que lhe desejo é que ganhe tendo em conta tudo o que conquistou esta época com a sua equipa e com a seleção francesa", afirmou Deschamps, que também foi questionado sobre as recentes palavras de Olivier Giroud sobre o regresso de Benzema à seleção.

"O mais importante para mim são as discussões que tive diretamente com os jogadores. E Giroud sabe disso", concluiu.