Países Baixos vencem Gales em jogo dramático e mantêm liderança; Bélgica bate Polónia

Partidas da ronda quatro do grupo A4 da terceira edição da Liga das Nações.

Os Países Baixos receberam e venceram o País de Gales por 3-2. Num jogo verdadeiramente dramático, a equipa de Louis van Gaal esteve a vencer por 2-0, com golos de Noa Lang - assistido por Vincent Janssen - aos 17" e Cody Gakpo aos 23". Contudo, três minutos depois, Brennan Johnson, após assistência de Harry Wilson, reduziu para a seleção galesa e a estrela Gareth Bale empatou a contenda, de grande penalidade, aos 90+2". Parecia que íamos ter divisão de pontos mas, no minuto seguinte, Memphis Depay fez o 3-2 para os neerlandeses e levou a "banheira" de Roterdão à loucura.

No outro encontro do grupo, a Bélgica foi a Varsóvia bater a Polónia por 0-1, com o único golo do desafio a ser apontado pelo avançado do Besiktas Michy Batshuayi, aos 16 minutos, que, de cabeça, deu o melhor seguimento a um cruzamento milimétrico de Youri Tielemans.

Com estes dois resultados, os Países Baixos mantêm a liderança do grupo A4 da terceira edição da Liga das Nações, somando 10 pontos ao fim de quatro jornadas. Já a Bélgica é segunda colocada com sete, a Polónia é terceira com quatro e o País de Gales é o último classificado, tendo apenas um ponto.