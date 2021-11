Países Baixos selam última vaga, Ucrânia e Turquia nos "play-offs" para o Mundial'2022

O sorteio dos "play-offs", que atribui as últimas três vagas, está marcado para 26 de novembro.

Os Países Baixos conquistaram esta terça-feira a última vaga direta da zona europeia para o Mundial de 2022, enquanto a Ucrânia fez melhor do que a Finlândia e conseguiu vaga nos "play-offs", tal como a Turquia.

Frente à Noruega, e perante um De Kuip, em Roterdão, sem adeptos, devido às novas medidas para fazer frente à covid-19, os holandeses viram Steven Bergwijn brilhar, com um golo, aos 84 minutos, e uma assistência, para Memphis Depay, aos 90+1.

O resultado apurou os neerlandeses - e riscou a Noruega e o ausente Erling Haaland, já que a Turquia venceu por 2-1 no Montenegro, depois de estar a perder, e garantiu o segundo lugar do Grupo G -, evitando outra surpresa, depois das quedas para os "play-offs" de Portugal e Itália.

Quanto à formação das quinas, ficou esta terça-feira a saber o lote completo de seleções que poderá enfrentar, em casa, nas meias-finais dos "play-offs": Turquia, Polónia, Macedónia do Norte, Ucrânia, Áustria ou República Checa.

A Turquia selou os "play-offs" com golos de Kerem Akturkolu, aos 22 minutos, e Orkun Kökcü, aos 60, depois de Fatos Beciraj adiantar os montenegrinos, logo aos quatro.

No outro jogo do grupo G, para cumprir calendário, a Letónia venceu no reduto do lanterna-vermelha em Gibraltar, que acabou sem pontos, por 3-1.

Por seu lado, os ucranianos ultrapassaram a Finlândia na última ronda do Grupo D e seguem para os "play-offs", acabando com o sonho nórdico de uma inédita presença em Mundiais, ao vencerem na Bósnia-Herzegovina por 2-0.

O avançado do Benfica Roman Yaremchuk esteve em campo pelos ucranianos até aos 75, mas foi Oleksandr Zinchenko, aos 59, a abrir o marcador, antes de Artem Dovbyk confirmar o triunfo, aos 79.

Os finlandeses, que partiram com mais dois pontos do que os ucranianos, tinham uma tarefa complicada, ao receberem a França, campeã do mundo e vencedora da Liga das Nações, com a qual acabaram por perder por 2-0.

Em Helsínquia, nem o facto de já estar apurado para Catar'2022 desligou os gauleses, com Kylian Mbappé a confirmar o estatuto de "astro" mundial, assistindo Karim Benzema para o primeiro golo (66 minutos) e fazendo o segundo (76).

Num jogo arbitrado pelo português Artur Soares Dias, País de Gales e Bélgica empataram a uma bola, com Kieffer Moore a anular, aos 32 minutos, o tento inicial de Kevin de Bruyne, aos 12, dando estatuto de cabeça de série aos galeses nos "play-offs".

A República Checa bateu em a Estónia por 2-0, em Praga, e ficou no terceiro lugar do Grupo E, atrás de Bélgica e País de Gales, mas já tinha lugar assegurado nos "play-offs", via Liga das Nações.

Contas feitas, estão já apuradas para o Catar'2022 as seleções europeias dos Países Baixos, da Sérvia, que relegou Portugal, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Croácia, Inglaterra e Alemanha.

Quanto aos "play-offs", Portugal terá estatuto de cabeça de série nas meias-finais, a par de italianos, escoceses, russos, suecos e galeses, e ao contrário de turcos, polacos, macedónios, ucranianos, austríacos e checos.

O sorteio desta fase, que atribui as últimas três vagas, está marcado para 26 de novembro. As equipas serão divididas em três grupos, nos quais se jogam meias-finais e final, a um só jogo. Nas meias-finais, os cabeças de série jogam em casa.