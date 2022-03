Países Baixos: guarda-redes foi atingido na cabeça por objeto e jogo não chegou ao fim

Sparta de Roterdão não regressou ao jogo por entender que não havia condições de segurança.

A receção do Vitesse ao Sparta de Roterdão não chegou ao fim. Nos descontos, com o resultado favorável aos visitantes, que venciam por 1-0, o guarda-redes Maduka Okoye foi atingido na cabeça por um objeto.

Com uma grande penalidade defendida aos 64', o nigeriano já tinha sido provocado por um adepto que entrou em campo instantes antes do incidente. Com tumultos nas bancadas e recurso a pirotecnia, a partida foi interrompida por vários minutos.

Os jogadores do Vitesse ainda aguardaram no túnel, mas os rivais do Sparta, onde alinha Mica Pinto, que passou pelo Sporting e Belenenses, não regressaram, por entenderam que não havia condições de segurança para que a partida fosse retomada.

A federação neerlandesa vai, agora, investigar o sucedido, com o emblema de Arnhem a arriscar uma punição pesada.