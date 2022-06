Países Baixos arrancam Liga das Nações com goleada sobre a Bélgica

Bergwijn, Depay (bis) e Dumfries foram os autores dos golos neerlandeses

Os Países Baixos golearam esta sexta-feira na casa da Bélgica por 4-1, em jogo da primeira jornada da Liga das Nações.

Steven Bergwijn, extremo do Tottenham, abriu o marcador aos 40, através de um grande golo à entrada da área de Mignolet, que pouco podia ter feito para impedir o golo do neerlandês.

Memphis Depay, aos 51 e 66, e Denzel Dumfries, aos 62, construíram números de goleada ao triunfo dos Países Baixos, sendo que a resposta belga chegou apenas aos 90+3, por intermédio de Michy Batshuayi, já depois de Timothy Castagne ter visto um golo ser-lhe anulado por fora de jogo.

Os Países Baixos igualam assim a Polónia na liderança do Grupo 4 da Liga das Nações, ao passo que a Bélgica de Jan Vertonghen, titular na pesada derrota, arranca a competição da pior forma, mantendo os mesmos zero pontos do País de Gales.