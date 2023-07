Pais de internacional alemão em centro de refugiados: ficaram sem apoio do filho

Moukoko deixou de pagar as despesas dos pais após divergências por causa de dinheiro

Mais uma polémica em torno de Youssoufa Moukoko, jovem avançado do Borussia Dortmund e internacional pela Alemanha. Depois de a sua idade ter sido questionada (terá 22 e não 18 anos), agora Moukoko terá tido uma discussão com os pais, Marie e Joseph, por causa de dinheiro, e deixou de lhes pagar as despesas, pelo que estes se viram obrigados a ser acolhidos num centro de refugiados.

Moukoko, natural dos Camarões, deixou de prestar ajuda financeira aos pais e estes, segundo o Bild, tiveram de deixar a sua casa e rumar a um centro de refugiados em Hamburgo.

Marie e Joseph viviam numa casa de 351 metros quadrados, que tiveram de entregar e, por causa de dívidas, esta foi leiloada.

"A câmara encontrou um bom alojamento para nós e está tudo bem. E também trabalho. Eu não tenho apenas um filho, tenho seis", disse a mãe de Moukoko a meios locais.