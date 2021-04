Pai e agente de Haaland entre Barcelona e Madrid: Zidane desviou-se do assunto

Treinador do Real Madrid diz que está apenas focado no presente e não abriu o jogo quanto ao avançado norueguês.

Depois de na manhã de ontem, quinta-feira, a imprensa espanhola ter dado conta da chegada do pai de Erling Haaland e do agente Mino Raiola ao aeroporto de Barcelona, onde terão sido recebidos por um homem da confiança de Joan Laporta, presidente do emblema blaugrana, surgiu a informação de que ambos terão também viajado para Madrid, durante a tarde, para reunir com o Real.

Os dois clubes estarão interessados em obter os serviços do jovem avançado do Borussia Dortmund e pretendem ficar a par das condições. Esta sexta-feira, Zidane, treinador do clube merengue, foi questionado sobre o tema.

"Não penso na próxima temporada, mas apenas no jogo de amanhã (sábado)", começou por dizer o técnico na antevisão ao jogo com o Eibar. "Canso-me de o dizer. Apenas penso no jogo de amanhã. É melhor que façam uma boa pergunta sobre futebol, porque não estou a pensar no que vai acontecer na próxima época", insistiu.

O Dortmund, recorde-se, reagiu a estas movimentações, garantindo que Haaland "não está à venda", segundo Michael Zorc, diretor desportivo, em declarações à Sky Sports.