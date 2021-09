Pai de pérola alemã deu pista quanto ao tempo que o filho ficará na Bundesliga

Jovem de 18 anos leva cinco golos e quatro assistências em seis jogos

É já mais uma certeza do que propriamente uma promessa do futebol alemão, já chegou à Seleção A com apenas 18 anos e é a grande figura do Leverkusen. Por quanto mais tempo? O pai de Florian Wirtz deu a resposta, mas deixou qualquer coisa em aberto.

"O Florian quer definitivamente desempenhar um bom papel no Leverkusen durante os próximos dois anos. O que vem depois disso, ainda não sabemos", afirmou Hans-Joachim Wirtz.

Florian Wirtz, que já leva 53 jogos e 14 golos com a camisola do Leverkusen, tem contrato com o clube até 2026 e um valor de mercado na ordem dos 45 milhões de euros.