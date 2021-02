Pai de Neymar "explode" nas redes sociais: "Chora por existirem treinadores como você"

Neymar saiu lesionado do jogo com o Caen

Craque brasileiro do PSG lesionou-se no jogo com o Caen e o treinador causou polémica com uma declaração após o jogo.

Neymar vive mais um momento complicado na carreira. O craque brasileiro abandonou o relvado em Caen, ao minuto 60, depois de ter sido alvo de uma entrada dura e sofreu uma lesão muscular que o vai forçar a estar de baixa durante um mês, o que o impedirá de jogar a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus, frente ao Barcelona, na próxima terça-feira.

Depois do jogo da Taça de França, o técnico do Caen, Pascal Dupraz, afirmou a propósito da eliminação da sua equipa, que compete na II Liga, que o árbitro deixou por assinalar um penálti claro contra o PSG, mas que não iria chorar, que deixava isso para Neymar. Uma declaração que causou polémico e mereceu resposta por parte do pai do jogador.

"Ele tem que chorar por existirem treinadores como você, árbitros desse nível, ligas negligentes e omissas, jornalistas tendenciosos e covardes no desporto", escreveu nas redes sociais.

"Mas o nosso choro e o dele, do meu filho, do atleta, da magia do futebol durará mais uma noite e após isso se levantará novamente, como sempre, para vencê-los", escreveu ainda Neymar da Silva Santos.