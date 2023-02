Pai de Messi e o regresso ao Barcelona: "Não estão reunidas as condições"

Messi com a camisola do PSG

Jorge Messi abordou o futuro do capitão da seleção da Argentina e jogador do PSG

Jorge Messi, pai do jogador do PSG, abordou esta quinta-feira o futuro do filho, apanhado por jornalistas no aeroporto de Barcelona, e disse não acreditar que Leo volte ao clube catalão.

"Não creio que volte a jogar no Barcelona. Não estão reunidas as condições. Não falamos com Laporta e não há proposta", disse Jorge Messi, à saída do aeroporto ao voltar de Paris, onde se reuniu com dirigentes do PSG a propósito da renovação do craque argentino.

O contrato de Messi com o PSG expira no final desta temporada e o jogador ainda não renovou. E segundo o L'Équipe, também ainda não renovou o aluguer da mansão onde vive em Neuilly-sur-Seine.