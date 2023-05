Pai de Messi desmente rumores sobre o Al Hilal: "Uma falta de respeito"

Jorge Messi reagiu às notícias de que o jogador do PSG teria acordo fechado com o Al Hilal para a próxima temporada

Jorge Messi, pai de Lionel Messi, reagiu esta terça-feira às notícias que davam conta de um "negócio fechado" com o Al Hilal, da Arábia Saudita, para a próxima época. O pai do astro argentino desmentiu tais rumores e falou mesmo em "falta de respeito", sendo que não existirá nada acordado nem assinado com qualquer clube.

"Não há absolutamente nada acordado com nenhum clube para a próxima temporada. A decisão nunca será tomada antes de o Lionel [Messi] terminar a temporada. Quando acabar será hora de analisar propostas e então tomar uma decisão", começou por escrever em comunicado.

"Há sempre muitos que usam rumores e o nome do Lionel para ganhar notoriedade, mas a verdade é só uma e podemos garantir que não há nada com ninguém. Nem verbal, nem assinado, nem acordado, e não haverá até ao final da temporada", continuou, antes de concluir:

Leia também Modalidades Surfista arrisca prisão e vergastadas após noite de loucos na Indonésia Bodhi Mani Risby-Jones, de 23 anos, arrisca uma pena de prisão máxima de cinco anos e várias vergastadas públicas caso seja acusado e condenado pelas autoridades da província de Aceh, que se rege por leis islâmicas, de consumo de bebidas alcoólicas e agressão a um segurança e um pescador.

"Parece-me uma falta de respeito para com os meios de comunicação que haja quem engane consciente e deliberadamente, sem apresentar qualquer prova das suas afirmações, e querendo transformar qualquer boato malicioso em notícia, ou dirigido por alguém a favor dos seus interesses. Teriam de explicar porque não batem certo as informações... e não quererão que uma verdade estrague as suas 'notícias'."