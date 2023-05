Pai de Messi desencadeou fim de ligação entre filho e PSG

Jorge Messi terá comunicado, há cerca de um mês, que o filho não planeava continuar no Parque dos Príncipes. Al Khelaifi esperava que o argentino continuasse, depois do acordo verbal pré-Mundial que apontava à renovação

A imprensa espanhola continua a analisar o caso entre Lionel Messi e o PSG. Se o argentino está de saída do Parque dos Príncipes depois do recente castigo do clube, a verdade é que a relação entre as partes começou a desmoronar-se há um mês.

Como escreve o AS, Jorge Messi comunicou a Luís Campos que o filho não pretendia continuar no clube, tal a falta de projeto desportivo. Uma decisão que acabou por ir contra um acordo verbal pré-Mundial, que apontava a renovação como provável.

A decisão caiu muito mal junto de Al Khelaifi, que esperava que Messi continuasse em Paris. Daí o último mês ter sido particularmente "duro" para a direção do PSG, tal a decisão que os responsáveis do clube consideram ser "inesperada".

Recorde-se que Lionel Messi chegou ao PSG no verão de 2021. Ao todo, o argentino soma 71 jogos e 31 golos marcados. O fim estará próximo e a ligação com os adeptos, como mostraram os protestos desta última quarta-feira, é quase nula, por esta altura.