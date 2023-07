Pai de médio do Manchester City está preso: "Adorava que visse os meus jogos"

O médio Kalvin Philipps diz que espera ver o pai a assistir aos seus jogos, quando sair da prisão. Esse é também o desejo do progenitor.

O pai de Kalvin Phillips, jogador do Manchester City, está a cumprir pena de prisão devido a um histórico de uso de drogas e de violência e o sonho do médio internacional inglês é poder ter o progenitor a ver os jogos em que participa. Mas ainda terá de esperar para que isso aconteça.

Numa entrevista ao jornal inglês Daily Mail, Phillips explicou que teve sempre uma boa relação com o pai e que irá ajudá-lo com o que for preciso quando este sair da prisão.

"Acho que a última vez que o vi foi há seis anos. Foi como se nunca nos tivéssemos separado. Parecia um pouco mais velho, mas correu tudo como da última vez que tinha estado com ele. Rimo-nos, falámos sobre futebol, ele disse-me o quão orgulhoso estava... Ele sente que se está a meter [na minha vida] porque não me acompanhou totalmente na infância. Digo-lhe sempre para me ligar se precisar. O meu pai é daquelas pessoas que se afasta se sentir que está a mais, ou se sentir que está a interromper algo. Costumávamos falar [por chamada] e depois ele não ligava durante outros dois ou três meses. Depois de o visitar, disse-lhe para me ligar. Mas não me ligou desde aí... É assim que ele é. Nunca tivemos problemas na nossa relação. Adorava que saísse da prisão e conseguisse ver os meus jogos, mas vou ter de esperar", adiantou.

"Pode pedir-me qualquer coisa: um carro, uma casa, o que seja. Mas ele disse que a única coisa que quer é poder viajar pelo mundo e ver-me jogar futebol. E, evidentemente, eu posso ajuda-lo com isso", afirmou.