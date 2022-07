Pai de Jovic e a saída do avançado do Real Madrid: "Vamos ver quem tem razão"

Ao fim de três temporadas de muito pouca utilização, o ex-Benfica Jovic vai deixar o Real Madrid para assinar pela Fiorentina. O pai do sérvio deixou uma "bicada" ao clube espanhol.

A aventura de Luka Jovic no Real Madrid chegou ao fim. O avançado, de 24 anos, vai rumar à Fiorentina, sendo que os merengues ficam com direito a 50% do valor de uma futura transferência. O sérvio, que passou pelo Benfica, fez três épocas nos blancos (a meio foi cedido ao Eintracht Frankfurt durante seis meses) e somou apenas 1566 minutos e três golos.

Na hora do adeus, Milan Jovic deixou críticas. "É o passo correto. Uma oportunidade para todos verem quem tem razão e quem se enganou", referiu em declarações ao meio de comunicação social sérvio Objektiv.

Jovic custou 60 milhões de euros ao Real Madrid, em 2019, e agora sai a custo zero para a Serie A.