Pai de Higuaín revela: "Disse-me que vai retirar-se este ano do futebol"

Jorge Higuaín confidenciou conversa que teve com antigo avançado de Real Madrid, Juventus ou Nápoles, que tem passado os últimos anos na Major League Soccer

Pode estar prestes a chegar ao fim a carreira de um dos avançados de referência do futebol europeu na última década. Gonzalo Higuaín terá confessado ao pai que 2022 será o ano da despedida dos relvados.

"Não o vejo voltar à Argentina. Termina (a carreira) este ano. Pelo menos, disse-me que se vai retirar do futebol", afirmou Jorge Higuaín, num programa de uma televisão argentina.

Gonzalo Higuaín, de 34 anos, está na MLS e no Inter Miami desde 2020. Foi referência de alguns dos grandes clubes europeus, terminando as suas passagens com 91 golos em Nápoles, 66 na Juventus e 121 no Real Madrid.