Pai de Haaland deixa pista sobre o futuro do avançado do Manchester City

Experimentar outro campeonato parece claramente nos planos do norueguês.

Erling Haaland cumpre a primeira temporada no Manchester City, mas parece manter aberta a porta a novos desafios. Isso mesmo foi deixado no ar pelo pai do avançado norueguês numa entrevista à DAZN.

"A impressão que tenho é que ele [Haaland] quer provar que consegue ganhar em qualquer liga de topo. Passou dois anos e meio na Alemanha e pode fazer algo do género no futuro. Ficar três anos na Premier League e depois ir para Itália, Espanha ou França", afirmou Alf-Inge Haaland.

"Ainda nada está decidido, mas é uma possibilidade uma vez que ele quer ganhar em qualquer equipa. Mas também pode ficar no Manchester City durante 15 anos, porque está feliz e estamos a falar de um grande clube", completou.

Haaland, contratado ao Borussia Dortmund, marcou 23 golos nos primeiros 18 jogos pelos citizens.