Pai de Díaz: Tottenham e Roma "hesitaram muito" e "deixaram-se apanhar" pelo Liverpool

O pai de Luis Díaz explica que Tottenham e Roma tinham interesse no ex-FC Porto, mas o Liverpool falou mais alto.

Luis Manuel Díaz, pai do futebolista Luis Díaz, explicou que o avançado sempre teve o sonho de jogar numa equipa como o Liverpool, onde já se sente "confortável". Além disso, um dos motivos que motivou a preferência foi o facto de os reds terem sido mais rápidos a negociar, deixando para trás o Tottenham e a Roma, conta o pai do ex-FC Porto.

"Depois do primeiro jogo, ele disse-me que era uma equipa que trabalha muito, completa, no qual ele se sente confortável e vai ter a oportunidade de jogar com jogadores de qualidade de topo. Havia muitos pretendentes que queriam o Luis, mas ele tinha o sonho de chegar ao Liverpool, porque é um clube de elite. O Tottenham foi um. A Roma também foi deixada para trás no processo. Hesitaram muito e deixaram-se apanhar pelo Liverpool, que foi mais rápido do que eles. Eles precisavam do Luis e fecharam o acordo", apontou no programa "Blog Deportivo" da rádio colombiana Blu Radio.

O internacional colombiano, de 25 anos, estreou-se pelo clube inglês no domingo e fez uma assistência na vitória por 3-1 diante do Cardiff, para a Taça de Inglaterra.