"Pai de Ansu Fati? Quando cometes erros, pedes perdão e justificas-te"

Xavi abordou a insatisfação que Bori Fati demonstrou quanto à falta de minutos do filho no Barcelona, chegando mesmo a ameaçar que, se a situação continuar assim, vai negociar com o Sevilha.

Esta semana, Bori Fatu, pai de Ansu Fati, mostrou-se muito insatisfeito com a falta de minutos que o filho tem tido na presente temporada ao serviço do Barcelona, chegando mesmo a ameaçar que, se a situação não mudar, vai negociar uma mudança para o Sevilha.

"Se isto continua assim, vou ao Sevilha, já está. No jogo contra o Real Madrid, eu não fui [ao estádio], porque não. Atualmente, não vou mais ao campo. Tenho o meu palco e não vou mais. No outro dia, Ansu perguntou-me por que não fui ao campo, achava que eu estava a vê-lo, eu disse-lhe que não tinha vontade", referiu, em entrevista ao "El Partidazo de COPE".

Esta sexta-feira, Xavi, treinador do Barcelona, foi questionado sobre essas declarações, desvalorizando a polémica e garantindo que o jovem criativo, de 20 anos, vai começar a ganhar mais protagonismo com o passar do tempo.

"Eu falei com ele [Ansu Fati]. A mim o que me preocupa é Ansu, não o pai nem a sua família. Ele está bem e não dou demasiado importância [às ameaças do pai]. Já vi situações parecidas na minha etapa como jogador e não lhe dou importância. Ele é um grande rapaz, sabe o que diz. O jogador entende que há cinco substituições. Creio que Ansu está a participar e que será cada vez mais importante. Peço paciência, não só por Ansu, mas no geral. Ele só tem 20 anos", salientou, em conferência de imprensa.

Perante a insistência dos jornalistas no tema, Xavi reforçou que as palavras do pai de Fati não vão trazer consequências desportivas para o atleta.

"Isto acontece a toda a hora. Podemos cometer erros, eu sou o primeiro. Quando cometes erros, pedes perdão e justificas-te. O importante é como está Ansu. Ele está bem e creio que será importante no resto da época", afiançou.

Na presente temporada, Fati soma seis golos e três assistências em 38 jogos disputados pelo Barcelona.