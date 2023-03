Pai de Ansu Fati faz ultimato ao Barcelona: "Se isto continua assim, vou ao Sevilha"

Bori Fati, pai de Ansu Fati, mostrou-se muito insatisfeito com a falta de minutos do jovem criativo do Barcelona na presente temporada, em entrevista ao "El Partidazo de COPE".

Ansu Fati deve sair do Barcelona? "A primeira coisa que Mateu [Alemany, diretor] me diz é que Ansu é património do clube. Apostaram muito no Ansu, ele diz-me isso de forma clara. Quando me sentei para falar com Jorge [Mendes], a primeira coisa que Ansu disse é que não saía do Barcelona. Eu estou a pensar noutra coisa, penso no que se passa aqui e ele diz-me: 'Pai, eu aceito qualquer coisa menos isso'".

O que diz Jorge Mendes? "Eu, como pai, estou chateado. No melhor dos casos não tenho razão, mas também não tenho nenhum problema. Toda a gente sabe quem é Mendes. Há dois anos, ele dizia-me que tinha ofertas e Bartomeu [antigo presidente do Barcelona] não quis ouví-las".

Descontentamento com falta de minutos poderá levar a uma saída? "Se isto continua assim, vou ao Sevilha, já está. No jogo contra o Real Madrid, eu não fui [ao estádio], porque não. Atualmente, não vou mais ao campo. Tenho o meu palco e não vou mais. No outro dia, Ansu perguntou-me por que não fui ao campo, achava que eu estava a vê-lo, eu disse-lhe que não tinha vontade".

Ansu estará no Barcelona em 2024? "Pelo Ansu, sim. Dependerá do que queira o Barça. Se é por mim, eu quero ver Ansu a triunfar, porque é um rapaz que vem para triunfar. Há coisas com as quais não podes discutir".

Onde imagina Ansu Fati, caso saia do Barcelona? "Vai haver tempo para isto. Eu penso muitas vezes no Sevilha".

E no Real Madrid? "Neste momento não, porque Ansu não aceitaria. Não posso metê-lo num sítio onde não quer estar. Eu nunca na vida vou falar do Real Madrid, sou culé mas neste mundo não sabes onde vais parar. De repente, algum dia na vida... E depois passas-me uma gravação com 15 anos de algo que disse".

E o que achou da utilização de Fati no Mundial'2022? "Com Luis Enrique, bem, para o que aconteceu teria preferido que ele não fosse. Eu sou fã número um de Luis Enrique, porque deu todo o tipo de estima a Ansu. Mas estás a ganhar 7-0 à Costa Rica e nem o metes a aquecer? Que equipa ganha 7-0? Eu estive ali e vi. Todo o mundo pensa que Ansu entra num minuto e tem de marcar. Esse Ansu que estão a ver vai ser grande em Espanha".