Pai de Alisson, guarda-redes do Liverpool, encontrado morto no Brasil

José Becker ter-se-á afogado num lago localizado perto da casa de férias da família.

Alisson Becker, guarda-redes do Liverpool e do "escrete", está de luto devido à morte do pai, encontrado sem vida, aos 57 anos, num lago perto da casa de férias da família, no sul do Brasil.

De acordo com as autoridades locais, José Becker estava a nadar num lago localizado na zona do Rincão do Inferno, tendo sido dado como desaparecido por volta das 17h00, na quarta-feira.

À noite, o corpo foi encontrado, sem sinais de agressões, razão pela qual a polícia dá como praticamente certa a morte por afogamento.

José Becker também era pai de Muriel Becker, guarda-redes do Fluminense que chegou a passar pelo futebol português, vestindo as cores do Belenenses.