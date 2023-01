Pagou para voltar a casa e revela: "Arábia Saudita? Já podia ter ido para lá..."

Lucas Pérez é apresentado no Depor

Lucas Pérez pagou 500 mil euros do próprio bolso para se desvincular do Cádiz, que compete na LaLiga, e regressar ao seu amado Deportivo da Corunha, no terceiro escalão espanhol.

Lucas Pérez, protagonista de uma bonita história de amor ao Deportivo da Corunha - pagou 500 mil euros do próprio bolso para rescindir com o Cádiz e regressar à equipa da sua cidade, que compete na terceira divisão espanhola - concedeu esta sexta-feira uma entrevista ao programa "El Larguero", onde falou sobre a decisão.

"Aspeto económico? Graças ao meu trabalho, não me posso queixar quanto a isso. Sou um sortudo. Tanto o clube como eu esperamos que se fale mais do Deportivo da Corunha, significaria que as coisas nos andam a correr bem", começou por dizer.

O avançado espanhol, de 34 anos, foi também questionado sobre se alguma vez recebeu propostas para rumar à Arábia Saudita e se sim, por que nunca as aceitou.

"Já podia ter ido para lá, mas preferi ficar na Liga espanhola. Atenção, não estou a dizer que é errado ir para essas Ligas", revelou Lucas Pérez.