"Polémica com dirigente de arbitragem? O Barcelona não fez nada ilegal"

Na quarta-feira, uma investigação por parte do fisco espanhol revelou que o Barcelona pagou até 1,7 milhões de euros a uma empresa detida por José María Negreira, vice-presidente do Comité de Arbitragem da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) entre 1994 e 2018, ao longo de dois anos, de 2016 a 2018.

Joan Gaspart, presidente do Barcelona entre 2000 e 2003, reagiu esta quinta-feira à polémica em torno dos pagamentos realizados pelo clube a uma empresa detida por José María Negreira, vice-presidente do Comité de Arbitragem da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) entre 1994 e 2018, ao longo de dois anos, de 2016 a 2018.

Na quarta-feira, uma investigação por parte do fisco espanhol revelou que o Barcelona pagou quase 1,7 milhões de euros a Negreira.

Por via de comunicado, o clube garantiu que esse pagamento foi resultado de ter solicitado relatórios técnicos sobre jogadores a atuar em divisões secundárias do futebol espanhol, complementados com aspetos de arbitragem, uma prática que descreve como "comum em clubes profissionais".

"Eu já critiquei bastante os árbitros e recebi multas por falar sobre eles... Mas entre isto e ter informação que permite vencer um jogo... Eu posso garantir que, durante a minha época, nunca fiz nada disso e se tivesse acontecido, eu não o teria permitido. Eu não penso que o Barça o tenha feito de forma irregular", considerou Gaspart, em direto para o programa de rádio "El Larguero".

Apesar de admitir que a notícia "é algo estranho e que soa mal" e de Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona durante o período em que os tais pagamentos foram realizados, ter garantido que se trata de uma prática que já datava do mandato anterior, correspondente à presidência de Gaspart, o antigo máximo dirigente do clube negou qualquer envolvimento no assunto.

"O que posso dizer é que não estava ao corrente, que não sabia e que estranharia muito se isso tivesse acontecido sem o meu conhecimento. Se estivesse consciente, não estaria a falar com vocês [jornalistas]. Tenho a consciência muito tranquila", assegurou.

Joan Gaspart também falou sobre o assunto à rádio Onda Cero, voltando a descartar responsabilidades em relação ao tema, aproveitando ainda assim para desvalorizar toda a polémica instalada.

"Não sei se [o Barcelona] pagou, mas se o fez, onde está o problema? Pagou a uma empresa do filho [do antigo dirigente de arbitragem] para dar relatórios de jogadores. O Barça não fez nenhuma ação que não possa ser considerada normal. Não fez nenhuma ilegalidade. Não sei se o resto dos clubes o fazem, cada um diz o que tem de dizer. Eu insisto que o Barcelona não cometeu nenhuma ilegalidade", reforçou.

A investigação do fisco espanhol aos pagamentos recebidos por José María Negreira prossegue, com base em suspeitas de fraude fiscal por parte do antigo dirigente de arbitragem.