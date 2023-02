Pagamentos a dirigente de arbitragem: Barcelona escapa a possíveis castigos

O regulamento da Nova Lei do Desporto espanhol prevê que "infrações muito sérias prescrevem após três anos".

O jornal espanhol Marca revela esta quinta-feira que o Barcelona pode ficar descansado quanto a possíveis castigos relacionados com os quase 1,7 milhões de euros que pagou a um antigo vice-presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), entre 2016 e 2018.

De acordo com o regulamento da Nova Lei do Desporto espanhol, aprovada em dezembro do ano passado, "infrações muito sérias prescrevem após três anos, sérias após dois anos e leves após seis meses". Tendo em conta que o último desses pagamentos foi realizado há quatro anos e meio, o emblema não poderá ser sancionado em termos disciplinares pela RFEF.

Inicialmente contabilizado em cerca de 1,4 milhões, o jornal El Mundo teve acesso às 33 faturas que o antigo dirigente de arbitragem apresentou à autoridade tributária, que está a investigá-lo por suspeitas de fraude fiscal, confirmando que o valor total ascende a quase 1,7 milhões de euros.

Por enquanto, somente o antigo dirigente de arbitragem está ser investigado pelas autoridades, restando saber se o Barcelona também será visado pela justiça. De resto, também não se espera que a RFEF tome ações imediatas, a não ser que os tribunais peçam a sua intervenção.

A investigação do fisco espanhol aos pagamentos recebidos por José María Negreira prossegue, com base em suspeitas de fraude fiscal por parte do antigo dirigente de arbitragem.