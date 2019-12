Pagamento e valor dos prémios gela ambiente no Flamengo

A horas da final do Mundial de Clubes a imprensa brasileira dá conta de um ambiente tenso na comitiva brasileira

O adiamento do pagamento dos prémios pelas vitórias na Taça Libertadores - que deveria ter sido feito na sexta-feira - e pela conquista do Brasileirão - agendado para segunda-feira - será a causa do ambiente mais tenso que se vive no Flamengo no dia da final do Mundial de Clubes, frente ao Liiverpool.

A história está a ser desenvolvida pela imprensa brasileira, com o site Globoesporte a dar conta de reuniões dos capitães Diego, Diego Alves e Everton Ribeiro com a direção do Fla depois do presidente Rodolfo Landim ter dado ordens para adiar os pagamentos .

O que está em causa? No atual cenário atual, apenas os jogadores e a equipa técnica de Jorge Jesus receberão prémio monetário pelas vitórias, sendo que o treinador português tem um acordo à parte, refere o mesmo site. Uma divisão que atletas e membros da equipa técnica consideram injusto, defendendo que os restantes funcionários devem receber também um prémio monetário. E propõem que recebam 30 por cento do bolo total de 70 milhões de reais (cerca de 15 milhões de euros). Um valor que Rodolfo Landim considera excessivo.

Ou seja, a poucas horas da final do Mundial de Clubes, o presidente do clube carioca mandou suspender o pagamento até haver um acordo sobre os critérios. Antes do treino de sexta-feira houve um reunião entre capitães e direção, mas segundo o Globoesporte ainda nada foi pago.