Paços de Ferreira vai ter apoio na jornada histórica e europeia de Londres

Portugueses vão estar no recinto do Tottenham a apoiar a equipa de Jorge Simão

O jogo promete ser histórico e o Paços não vai estar sozinho em Londres. Diante do Tottenham de Nuno Espírito Santo, os homens da Capital do Móvel vão contar com apoio nas bancadas.

A reportagem de O Jogo encontrou, poucas horas antes do início do jogo, oito adeptos perfeitamente identificados com as cores do Paços de Ferreira. Rafael, Luísa, António, Diogo, Ricardo, Cristiano, Vânia e Nância chegaram no dia do jogo para conhecer a cidade de Londres e o novo Tottenham Hotspur Stadium.

Refira-se que os adeptos do Paços de Ferreira que tenham bilhete para o jogo não poderão estar identificados como tal, uma vez que a UEFA não permite fãs visitantes nesta fase das provas europeias.