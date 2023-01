Pachuca faz trono a Pelé e jogadores vestem a 10 do Brasil

Jogadores do Pachuca com a 10 de Pelé

Clube mexicano fez dupla homenagem ao falecido Pelé no jogo contra o Puebla

O Pachuca, do México, defrontou o Puebla e venceu por 1-1, na primeira jornada do Clausura de 2023, mas o jogo ficou marcado pelas duas homenagens da equipa a Pelé.

Primeiro, na bancada, o Pachuca fez um trono para o Rei Pelé.

Depois, no relvado, os jogadores do Pachuca entraram em campo com a camisola 10 do Brasil de 1970.