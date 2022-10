Pablo Marí recebe mensagens de força dos clubes por onde passou: "És um guerreiro"

Pablo Marí, agora no Monza, e mais cinco pessoas ficaram feridas. Ataque ocorreu num centro comercial da cidade italiana, dentro do Carrefour. O defesa espanhol foi evacuado de helicóptero após ser esfaqueado nas costas. Já faleceu um dos feridos

Pablo Marí, antigo central do Arsenal e atualmente no Monza, de Itália, foi uma de seis pessoas esfaqueadas perto do centro de Milão, dentro do Carrefour de um centro comercial em Assago. O jogador espanhol, que conquistou a Taça Libertadores com o Flamengo com Jorge Jesus ao comando, foi transportado para o hospital. Dos feridos, já faleceu uma pessoa, um funcionário da caixa do supermercado.

Ao saberem da notícia, vários dos clubes por onde passou o jogador recorreram às redes sociais para deixarem mensagens de apoio. O Monza, onde joga atualmente Pablo María, publicou uma declaração do presidente Adriano Galliani: "Querido, Pablo. Estamos todos contigo e com a tua família. Todos nós te amamos. Continua a lutar como tu sabes fazer. És um guerreiro e em breve vais recuperar."

O Valência, onde fez parte da formação, o Girona, o Flamengo, o Arsenal e a Udinese, por quem alinhou já como sénior, também deixaram mensagens de força.

O agressor, um homem de 46 anos, apanhou uma faca num supermercado no Milanofiori di Assagio e esfaqueou quem encontrou pelo caminho, sendo que duas pessoas estão em estado grave. O tal senhor, com problemas mentais, em estado de depressão, foi detido pelas autoridades e está baixo custódia judicial.

Segundo relatos, Marí foi esfaqueado nas costas e foi evacuado de helicóptero. Está estável e consciente, no hospital Niguarda, no norte de Milão, acompanhado da esposa. No hospital já estão também dirigentes (Adriano Galliani) e treinador do Monza (Raffaele Palladino).