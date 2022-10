Pablo Marí, esfaqueado em Milão, vai ser operado esta sexta-feira

Redação com Lusa

Ferido nas costas, o central, de 29 anos, deu entrada no hopital na quinta-feira à tarde, consciente e capaz de falar, e será ainda hoje sujeito a uma intervenção cirúrgica, de acordo com o Monza.

O central espanhol Pablo Marí, ferido com uma faca num ataque na quinta-feira num hipermercado na zona de Milão, Itália, vai ser hoje operado, revelou o Monza, clube a que o defesa está emprestado pelo Arsenal.

Ferido nas costas, o central, de 29 anos, deu entrada no hospital na quinta-feira à tarde, consciente e capaz de falar, e será ainda hoje sujeito a uma intervenção cirúrgica, disse à agência AFP o clube italiano.

O jogador estava na quinta-feira, na companhia da mulher e do filho, a fazer compras num hipermercado em Assago, nos arredores de Milão, quando um homem, com distúrbios psiquiátricos, atacou com uma faca várias pessoas, entre as quais Pablo Marí,

Do ataque resultou um morto, um funcionário do supermercado, e quatro pessoas feridas com alguma gravidade, tendo os carabinieri (polícia italiana) detido um italiano de 46 anos, o alegado atacante, que sofre de distúrbios psiquiátricos.

Na quinta-feira, à entrada do hospital, Adriano Galliani, dirigente do Monza, salientou que o futebolista, de 29 anos, lhe confidenciou que teve sorte, pois viu uma pessoa morrer à sua frente, depois de ter sido ferido nas costas.

Galliani explicou que o defesa valenciano sofreu "um ferimento bastante profundo nas costas", mas "não corre perigo", pois não atingiu órgãos vitais.