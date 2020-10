Ozil "salva" a mascote do Arsenal: "Ofereço-me para pagar o salário"

Médio alemão avança com o pagamento do salário de Jerry, o homem por trás do fato de "Gunnersaurus".

Na segunda-feira, dia do fecho de mercado na Premier League, uma das notícias de maior destaque envolveu... uma mascote.

O Arsenal anunciou a "dispensa" de Jerry Quy, o homem que vestia a "pele" de "Gunnersaurus" há 27 anos, de forma a reduzir despesas, mas o processo pode agora sofrer um volte-face, graças a um gesto de Mesut Ozil.

Esta terça-feira, o internacional alemão recorreu às redes sociais para anunciar que está disposto a avançar com a verba correspondente ao salário de Jerry "enquanto for jogador do Arsenal".

"Fiquei tão triste por saber que Jerry Quy, também conhecido como a nossa famosa e leal mascote Gunnersaurus, parte integral do nosso clube, tinha saído ao fim de 27 anos. Como tal, ofereço-me para pagar ao Arsenal o salário do nosso grandalhão verde enquanto for jogador do clube", escreveu Ozil no Twitter.